***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Ynt. Krl. Bşk. Alkim Kimya A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Yrd 7.36 A+B Bağımsız Üye DeğilMEHMET REHA KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi Ynt.Krl.Bşk. Yrd. Alkim Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Bşk. 7.24 A + B Bağımsız Üye DeğilFERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Alkim Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi 8.91 A + B Bağımsız Üye DeğilÖZAY KORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kimya A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi 5.61 B Bağımsız Üye DeğilKERİM OYGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 23.03.2021 Kora Holding A.Ş.'de üst düzey yönetici 0 B Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924760BIST