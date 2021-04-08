***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2021 10:50
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Ynt. Krl. Bşk. Alkim Kimya A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Yrd 7.36 A+B Bağımsız Üye Değil
MEHMET REHA KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi Ynt.Krl.Bşk. Yrd. Alkim Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Bşk. 7.24 A + B Bağımsız Üye Değil
FERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Alkim Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi 8.91 A + B Bağımsız Üye Değil
ÖZAY KORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kimya A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi 5.61 B Bağımsız Üye Değil
KERİM OYGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 23.03.2021 Kora Holding A.Ş.'de üst düzey yönetici 0 B Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924760
BIST
13:351.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.422
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|Önceki Kapanış
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1.430
En Düşük
1.419
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En Düşük
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458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:33
|SAMAT
|6,82
|34.332.024
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|176.761
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|105.128.745
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|12.562.826
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.901.645
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|52.213.746
|% -5,29
|
|HURGZ
|1,85
|20.651.215
|% -5,13
|
|BJKAS
|10,05
|567.402.128
|% 8,65
|
|DOHOL
|3,35
|484.469.660
|% 3,08
|
|SISE
|7,48
|443.022.834
|% 1,22
|
|FENER
|37,94
|363.412.711
|% -2,47
|
|PETKM
|6,04
|363.411.932
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,35
|484.469.660
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,95
|142.998.139
|% -1,02
|
|TSKB
|1,40
|85.802.610
|% -0,71
|
|PETKM
|6,04
|363.411.932
|% 0,67
|
|SISE
|7,48
|443.022.834
|% 1,22
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1630
|8,1663
|% 0,25
|
|Euro
|9,6978
|9,7074
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1760
|11,2320
|% 0,12
|
|Frank
|8,7483
|8,8010
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1685
|2,1793
|% 0,10
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,43
|
|Altın Gr.
|457
|458
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|0,42
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|0,20
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,05
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|-0,36
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