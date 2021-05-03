Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.05.2021 11:44



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Umut Samaraz Muh.ve Mali İşler Md. 06.04.2021 0232 463 59 33 umut.samaraz@sodas.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 03.03.2015
Funda Eşrefoğlu Finansman Yetkilisi 22.03.2016 0232 463 59 33 funda.esrefoglu@sodas.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP SERDAR SALANCI Genel Müdür Ekonomist Genel Müdür Yok
UMUT SAMARAZ Muh.ve Mali İşler Müdürü Ekonomist Yok Yok
NECATİ DEMİRER Fabrika Müdürü Kimyager 1.Fab.Md.Yrd. 2.Fabrika Müdürü Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934037


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:281.408
Değişim :  0,76% |  10,60
Açılış :  1.400  
Önceki Kapanış :  1.398  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler14:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 271,70 1.736.978 % 10,00  
INTEM 48,68 9.828.054 % 9,99  
DAGHL 12,55 2.091.548 % 9,99  
MERIT 278,60 1.967.324 % 9,99  
BJKAS 9,26 7.819.042 % 9,98  
daha fazla
14:28 Alış Satış %  
Dolar 8,2882 8,2903 % 0,18  
Euro 10,0006 10,0117 % 0,41  
Sterlin 11,4833 11,5409 % 0,73  
Frank 9,0498 9,1044 % 0,26  
Riyal 2,2073 2,2184 % 0,34  
daha fazla
14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 10,15  
Altın Gr. 474 474 3,39  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 0,22  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,06  
B. Petrol 66,57 66,57 -0,19  
Seans Raporu 14:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru