***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2021 11:44
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Umut Samaraz Muh.ve Mali İşler Md. 06.04.2021 0232 463 59 33 umut.samaraz@sodas.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 03.03.2015
Funda Eşrefoğlu Finansman Yetkilisi 22.03.2016 0232 463 59 33 funda.esrefoglu@sodas.com.tr - -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP SERDAR SALANCI Genel Müdür Ekonomist Genel Müdür Yok
UMUT SAMARAZ Muh.ve Mali İşler Müdürü Ekonomist Yok Yok
NECATİ DEMİRER Fabrika Müdürü Kimyager 1.Fab.Md.Yrd. 2.Fabrika Müdürü Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934037
BIST
14:281.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:288,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2810,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0411
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:28475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,34
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MRSHL
|271,70
|1.736.978
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.054
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.819.042
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.277.288
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.352.936
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.996.155
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,64
|662.776.453
|% 3,35
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|BIOEN
|18,14
|393.020.280
|% 1,85
|
|KOZAL
|112,90
|383.507.115
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|379.131.646
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.271.607
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|134.866.335
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|305.654.142
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,96
|163.860.302
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2882
|8,2903
|% 0,18
|
|Euro
|10,0006
|10,0117
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4833
|11,5409
|% 0,73
|
|Frank
|9,0498
|9,1044
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,15
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,19
|