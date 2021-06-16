***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2021 15:24
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 24.03.2015 İcrada Görevli Ynt. Krl. Bşk. Alkim Kimya A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Yrd Evet 7.36 A+B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
MEHMET REHA KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 25.06.1981 İcrada Görevli Ynt.Krl.Bşk. Yrd. Alkim Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Bşk. Evet 7.24 A + B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
FERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.03.1987 İcrada Görevli Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Alkim Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi Evet 8.91 A + B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ÖZAY KORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.03.2005 İcrada Görevli Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kimya A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi Evet 5.61 B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
KERİM OYGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 23.03.2021 İcrada Görevli Kora Holding A.Ş.'de üst düzey yönetici Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942635
BIST
17:301.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
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1.445
En Düşük
1.432
17:308,5396
En Yüksek
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|: -0,21%
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|Açılış
|: 8,5400
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|Önceki Kapanış
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8,5790
En Düşük
8,4981
17:3010,3608
En Yüksek
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|: -0,21%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,3550
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10,4101
En Düşük
10,3075
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 511,47
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513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PENTA
|35,20
|73.695.534
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.964.563
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.512.133
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.127.975
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.077
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,40
|1.289.958.705
|% -0,62
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|686.135.890
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.771.817
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.459.979
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5396
|% -0,21
|
|Euro
|10,3544
|10,3608
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0733
|% -0,03
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,21
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,29
|74,29
|0,30
|
Seans Raporu
17:30
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17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
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17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
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17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
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17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem
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17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem