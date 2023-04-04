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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2023 11:28
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 27.03.1987 İcrada Görevli Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kağıt A.Ş.Ynt.Krl.Bşk. ve Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi Evet 8.91 A+B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ÖZAY KORA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 24.03.2005 İcrada Görevli Ynt.Krl.Üyesi Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi Evet 5.61 A+B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 24.03.2015 İcrada Görevli Ynt. Krl. Bşk. Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Yrd ve Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Bşk.Yrd Evet 7.36 A+B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
EMİNE HALE KOSİF Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli - Alkim Kağıt A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi Evet 5.7 A+B Bağımsız Üye Değil - Hayır -
KERİM OYGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2021 İcrada Görevli Alkim Kağıt A.Ş.'de Ynt.Krl.Üyesi ve Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ynt.Krl.Üyesi ve Kora Holding A.Ş.'de üst düzey yönetici Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Hayır -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131422


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MARKA 14,74 19.132.345 % 10,00  
METRO 1,87 153.206.312 % 10,00  
NATEN 135,30 35.415.029 % 10,00  
ATSYH 102,80 5.647.832 % 9,95  
ESEN 58,75 42.633.129 % 9,92  
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Frank 20,9985 21,1250 % 0,25  
Riyal 5,1126 5,1382 % 0,21  
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Altın Ons 1.984 1.984 -0,64  
Altın Gr. 1.225 1.225 0,43  
Cumhuriyet 8.321 8.447 67,00  
Tam 8.336 8.418 17,00  
Yarım 4.087 4.119 8,00  
Çeyrek 2.043 2.060 5,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,08 0,10  
Gümüş Gr. 14,85 14,86 0,05  
B. Petrol 85,62 85,62 0,69  
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