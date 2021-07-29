***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/07/2021Karar Sayısı2021/14Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan mali tablolarımıza ilişkin sorumluluk beyanımız ilişikte PDF dosyası olarak sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952725BIST