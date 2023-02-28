***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2023Karar Sayısı2023/02-03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız PDF dosyası olarak ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117850BIST