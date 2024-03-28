***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.03.2024 19:56
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/03/2024
Karar Sayısı
2024/03-04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız PDF dosyası olarak ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263955
BIST
'
18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0944
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.307,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 30,12
|Açılış
|: 2.307,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3437
|32,3487
|% 0,30
|
|Euro
|35,0994
|35,1444
|% 0,06
|
|Sterlin
|40,8331
|41,0378
|% -0,60
|
|Frank
|35,8912
|36,0711
|% -0,18
|
|Riyal
|8,6203
|8,6635
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,77
|909,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,17
|1.016,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.218,00
|2.218,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem