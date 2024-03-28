Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.03.2024 19:56
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/03/2024
Karar Sayısı
2024/03-04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız PDF dosyası olarak ilişikte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263955


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.080
Değişim :  3,10% |  273,25
Açılış :  8.864  
Önceki Kapanış :  8.807  
En Düşük
8.864 En Yüksek
9.080
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 158,40 676.369.953 % 10,00  
AKENR 11,55 466.201.481 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.630.468 % 10,00  
MACKO 71,55 28.491.008 % 9,99  
PEGYO 22,02 281.325.351 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3437 32,3487 % 0,30  
Euro 35,0994 35,1444 % 0,06  
Sterlin 40,8331 41,0378 % -0,60  
Frank 35,8912 36,0711 % -0,18  
Riyal 8,6203 8,6635 % -0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,79 24,83 % 0,66  
Platin 907,77 909,56 % 0,66  
Paladyum 1.014,17 1.016,25 % 0,66  
Brent Pet. 86,62 86,62 % 0,66  
Altın Ons 2.218,00 2.218,38 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru