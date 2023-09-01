***SOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 13:54
***SOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190786
BIST
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14:447.973
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,97
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4426,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4428,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:441.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.604.642.115
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.449.566
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|104.777.040
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,24
|1.530.653.172
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|266.095.277
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|106.567.401
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|KLSER
|109,20
|1.992.466.813
|% -5,94
|
|ASTOR
|142,70
|5.664.192.275
|% -0,90
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|TUPRS
|142,40
|4.312.470.154
|% 0,92
|
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,70
|3.136.299.306
|% 1,28
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|IHLAS
|1,12
|145.706.541
|% 2,75
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|YKBNK
|15,84
|1.833.326.867
|% -0,38
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7767
|33,9461
|% 0,24
|
|Frank
|30,1520
|30,3337
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|6,57
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.997
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.515
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|0,20
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|1,15
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem
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14:55OTTO
Yüzde 5.63 oranında artışla 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 310 adet işlem
-
14:54PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 803 adet işlem
-
14:53OFSYM
Yüzde 9.96 oranında artışla 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 877 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 80, 146.00 milyon TL de