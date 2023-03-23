***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2023 18:15
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla
2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127480
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0603
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.219,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 14,26
|Açılış
|: 1.219,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0434
|19,0488
|% 0,05
|
|Euro
|20,7063
|20,7345
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,3680
|23,4852
|% 0,34
|
|Frank
|20,7352
|20,8601
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0537
|5,0790
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|21,71
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,90
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.234
|8.336
|76,00
|
|Yarım
|4.036
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,11
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
-
17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında