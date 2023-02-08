***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2023AçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 309.000.000 TL'den 386.500.000 TL'ye artırımı T.C. Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.02.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 10765 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 14/02/1967 14/03/1967 30071,6 18/12/1972 22/12/1972 47301,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 01/06/1973 04/06/1973 486212 25/09/1973 13/10/1973 49743 18/08/1975 05/09/1975 2125,6,7,8 15/02/1990 20/03/1990 24896 25/11/1991 02/01/1992 29366 15/09/1992 23/09/1992 31206 13/10/1993 20/10/1993 3356 30/11/1994 08/12/1994 36776 23/10/1995 31/10/1995 39042,3,6 24/04/1996 03/05/1996 40293,4,6,11,26 11/12/1996 18/12/1996 41906 30/12/1997 31/12/1997 44526 27/03/2001 02/04/2001 52656 09/05/2003 15/05/2003 57996 03/04/2006 10/04/2006 65312,6 07/04/2009 15/04/2009 72926,7 06/09/2010 15/09/2010 76483,4,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 30/04/2013 08/05/2013 83156,8,9,10,11,14,19,25 20/04/2015 29/04/2015 88106 19/02/2018 01/03/2018 95276 29/04/2019 08/05/2019 98243,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26 19/10/2021 21/10/2021 104356 29/09/2022 29/09/2022 106716 08/02/2023 08/02/2023 10765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111570BIST