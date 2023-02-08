***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.02.2023 19:08
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2023
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 309.000.000 TL'den 386.500.000 TL'ye artırımı T.C. Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.02.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 10765 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 14/02/1967 14/03/1967 3007
1,6 18/12/1972 22/12/1972 4730
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 01/06/1973 04/06/1973 4862
12 25/09/1973 13/10/1973 4974
3 18/08/1975 05/09/1975 212
5,6,7,8 15/02/1990 20/03/1990 2489
6 25/11/1991 02/01/1992 2936
6 15/09/1992 23/09/1992 3120
6 13/10/1993 20/10/1993 335
6 30/11/1994 08/12/1994 3677
6 23/10/1995 31/10/1995 3904
2,3,6 24/04/1996 03/05/1996 4029
3,4,6,11,26 11/12/1996 18/12/1996 4190
6 30/12/1997 31/12/1997 4452
6 27/03/2001 02/04/2001 5265
6 09/05/2003 15/05/2003 5799
6 03/04/2006 10/04/2006 6531
2,6 07/04/2009 15/04/2009 7292
6,7 06/09/2010 15/09/2010 7648
3,4,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 30/04/2013 08/05/2013 8315
6,8,9,10,11,14,19,25 20/04/2015 29/04/2015 8810
6 19/02/2018 01/03/2018 9527
6 29/04/2019 08/05/2019 9824
3,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26 19/10/2021 21/10/2021 10435
6 29/09/2022 29/09/2022 10671
6 08/02/2023 08/02/2023 10765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111570
BIST