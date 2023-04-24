***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 22.03.2023Genel Kurul Tarihi 17.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2023Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe SÖKEAdres Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:02 09260 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke-AydınGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ait kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, deprem bölgesinde oluşan ihtiyaçlarda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,14 - Şirket'in 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Şirket'in Bilgilendirme Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,19 - Halen yürürlükte bulunan ve 19.10.2021 tarihinde tescil edilerek 21.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,20 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK_Davet ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 GK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2023 tarihinde tescil edilerek 24.04.2023 tarihli 10817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140470BIST