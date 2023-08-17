***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 21:00
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Söke Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Söke Vergi Dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186776
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