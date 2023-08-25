***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileYurtdışında büyüme ve gıda sektöründe son tüketiciyi hedefleyen, sektörün katma değeri yüksek alanlarına yatırım yapma stratejisi kapsamında1976 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyaletinde kurulmuş ABD'nin önde gelen gıda sertifikalarına sahip, organik, gluten içermeyen, lezzetli ekmek ve unlu mamuller üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmış olan Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc.'nin azınlık paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.Süreçte yaşanacak olan konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189585BIST