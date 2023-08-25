***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2023 11:51
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Yurtdışında büyüme ve gıda sektöründe son tüketiciyi hedefleyen, sektörün katma değeri yüksek alanlarına yatırım yapma stratejisi kapsamında
1976 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyaletinde kurulmuş ABD'nin önde gelen gıda sertifikalarına sahip, organik, gluten içermeyen, lezzetli ekmek ve unlu mamuller üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmış olan Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc.'nin azınlık paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.
Süreçte yaşanacak olan konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189585
BIST
'
13:037.453
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -38,53
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0326,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,5541
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0328,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6467
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:031.625,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 41,19
|Açılış
|: 1.625,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ULAS
|14,19
|27.569.931
|% 10,00
|
|PARSN
|120,60
|272.068.802
|% 9,94
|
|NETAS
|53,25
|93.567.646
|% 9,93
|
|EGGUB
|127,40
|90.213.892
|% 7,60
|
|RYSAS
|39,42
|48.337.583
|% 5,34
|
|EUKYO
|11,17
|8.488.384
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|EGPRO
|134,00
|116.070.397
|% -9,46
|
|PKENT
|156,70
|90.789.025
|% -8,47
|
|DOAS
|289,30
|6.201.815.122
|% 1,51
|
|TTKOM
|26,70
|3.361.660.365
|% 4,46
|
|THYAO
|229,00
|3.053.699.982
|% -0,65
|
|AKBNK
|29,80
|3.006.217.220
|% -2,04
|
|GARAN
|52,85
|2.790.968.885
|% -2,94
|
|YKBNK
|16,50
|2.655.912.899
|% -2,08
|
|ISCTR
|17,69
|2.329.266.701
|% -1,72
|
|TTKOM
|26,70
|3.361.660.365
|% 4,46
|
|SKBNK
|3,98
|421.537.610
|% -2,21
|
|EKGYO
|8,19
|835.675.213
|% -2,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3226
|26,3281
|% 2,15
|
|Euro
|28,4080
|28,4941
|% 2,32
|
|Sterlin
|33,1065
|33,2726
|% 2,50
|
|Frank
|29,6561
|29,8348
|% 2,42
|
|Riyal
|7,0152
|7,0504
|% 2,66
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|