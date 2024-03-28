***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sn. Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Sn. Erdem Zorlu'nun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.Sn. Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Sn. Erdem Zorlu'ya ait bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263897BIST