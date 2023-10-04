***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoRabia Çetinkaya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 30.12.2022 0212 451 09 33 yatirimciiliskileri@soke.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları - Kredi Derecelendirme - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 915839 - 915840 - 915841 - 915842Fatma Özegemen Finans ve Raporlama Müdürü 27.11.2014 0256 554 63 54 fatma.ozegemen@soke.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199672BIST