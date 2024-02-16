***SOKE* *ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SOKE******ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [SOKE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2024 tarihli saat 17:57:53 kap açıklamamızı "Pay Alım Satım Bildirimi" şablonu ile bilgilerinize sunarız.Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş'.deki B grubu paylarımızdan 11.500.000 adedinin 15.02.2024 tarihinde 20.00 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal bir yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlem sonucunda Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş'de %79,95 olan paylarımız/oy haklarımız %76,97'ye gerilemiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)15/02/2024 0 11.500.000 11.500.000 309.000.000 297.500.000 % 79,95 % 79,95 % 76,97 % 76,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250060BIST