***SOKM* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
05.05.2020 18:13
***SOKM******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin fiyat istikrar fonu ile borsadan almış olduğu paylardan Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432TL nominal değerli SOKM payları, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda listesi bulunan yatırımcılara Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'de tanımlanmış "başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması" olan 10,83 TL baz fiyata +/- %20 eklenerek hesaplanan fiyat aralığının içinde kalacak şekilde 10,61 TL olarak belirlenmiştir.
Satılacak 980.432TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.
Satış işleminin 06/05/2020 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 05/05/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla, Bizim Menkul Değerler A.Ş.
ALAN YATIRIMCILAR
UĞUR DEMİREL
TUNCER KONAK
TOLGA GENÇ
ZİYA KAYACAN
METİN SAĞLAM
KAZIM ÇAĞLAR
HAKAN KURTUL
NİLHAN GÜLBAHÇE
AYTAÇ TOMBAZ
HAKAN KOYUN
ÇAĞLAR DAĞLAR AYGÜN
KENAN HATİPOĞLU
MUSTAFA KURTCU
RİYAD İSMAİL ÖZEN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842759
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,44
|Açılış
|: 387,83
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7979
|8,8420
|% 0,69
|
|Frank
|7,2549
|7,2986
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,92
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.539
|13,70
|
|Tam
|2.558
|2.601
|14,00
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|6,90
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,05
|
|B. Petrol
|30,49
|30,49
|3,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
-
17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
-
17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem