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***SOKM* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

05.05.2020 18:13
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***SOKM******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [SOKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                  Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin fiyat istikrar fonu ile borsadan almış olduğu paylardan Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432TL nominal değerli SOKM payları, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda listesi bulunan yatırımcılara Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
 Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'de tanımlanmış  "başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması" olan 10,83 TL baz fiyata +/- %20 eklenerek hesaplanan fiyat aralığının içinde kalacak şekilde 10,61 TL olarak belirlenmiştir. 
 Satılacak 980.432TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.
 Satış işleminin 06/05/2020 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
 Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 05/05/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 Saygılarımızla,  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 
    ALAN YATIRIMCILAR

    UĞUR DEMİREL

    TUNCER KONAK

    TOLGA GENÇ

    ZİYA KAYACAN

    METİN SAĞLAM

    KAZIM ÇAĞLAR

    HAKAN KURTUL

    NİLHAN GÜLBAHÇE

    AYTAÇ TOMBAZ

    HAKAN KOYUN

    ÇAĞLAR DAĞLAR AYGÜN

    KENAN HATİPOĞLU

    MUSTAFA KURTCU

    RİYAD İSMAİL ÖZEN

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842759


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MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7979 8,8420 % 0,69  
Frank 7,2549 7,2986 % -0,15  
Riyal 1,8817 1,8912 % 0,70  
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Altın Ons 1.699 1.700 -1,92  
Altın Gr. 388 388 2,44  
Cumhuriyet 2.481 2.539 13,70  
Tam 2.558 2.601 14,00  
Yarım 1.241 1.271 6,90  
Çeyrek 622 636 3,40  
Gümüş.Ons 14,91 14,95 0,13  
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