***SOKM* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***SOKM******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SOKM]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞok Marketler Ticaret A.Ş.'nin fiyat istikrar fonu ile borsadan almış olduğu paylardan Şirket sermayesinin %0,16'sına tekabül eden toplam 980.432TL nominal değerli SOKM payları, 1 TL nominal değerli pay için 10,61 TL fiyatla aşağıda listesi bulunan yatırımcılara Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'de tanımlanmış "başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması" olan 10,83 TL baz fiyata +/- %20 eklenerek hesaplanan fiyat aralığının içinde kalacak şekilde 10,61 TL olarak belirlenmiştir.Satılacak 980.432TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.Satış işleminin 06/05/2020 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 05/05/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla, Bizim Menkul Değerler A.Ş.ALAN YATIRIMCILARUĞUR DEMİRELTUNCER KONAKTOLGA GENÇZİYA KAYACANMETİN SAĞLAMKAZIM ÇAĞLARHAKAN KURTULNİLHAN GÜLBAHÇEAYTAÇ TOMBAZHAKAN KOYUNÇAĞLAR DAĞLAR AYGÜNKENAN HATİPOĞLUMUSTAFA KURTCURİYAD İSMAİL ÖZENhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842759BIST