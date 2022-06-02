***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.06.2022 09:12
***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E (Sermaye azaltım oranı: % 3,04587 azaltım sonrası Teorik Fiyat: 14,44 TL, Yeni sermaye: 593.290.008 TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034127
BIST
10:132.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 17,04
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.579
10:1316,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0721
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4643
En Düşük
16,3796
10:1317,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1828
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6788
En Düşük
17,4621
10:13979,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,39
|Açılış
|: 979,62
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OZRDN
|14,20
|1.291.291
|% 9,99
|
|AKMGY
|45,86
|1.103.688
|% 7,10
|
|AKSGY
|2,27
|5.992.371
|% 5,09
|
|ULUUN
|16,42
|80.368.432
|% 4,92
|
|EPLAS
|18,17
|8.469.569
|% 4,85
|
|KRSTL
|7,52
|2.396.669
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,16
|40.359.379
|% -6,17
|
|MRGYO
|1,56
|1.442.311
|% -4,88
|
|SILVR
|14,36
|166.508
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,76
|8.992.863
|% -2,56
|
|THYAO
|49,88
|578.333.661
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,15
|192.658.717
|% 0,33
|
|PETKM
|10,36
|187.839.617
|% 2,68
|
|SASA
|37,90
|165.911.671
|% 0,48
|
|ASELS
|25,04
|134.275.773
|% 0,56
|
|TSKB
|2,27
|78.541.688
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,85
|82.348.537
|% 1,42
|
|DOHOL
|3,92
|92.243.745
|% 1,19
|
|PETKM
|10,36
|187.839.617
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,78
|81.613.458
|% 0,84
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4554
|16,4610
|% 0,42
|
|Euro
|17,6347
|17,6871
|% 1,09
|
|Sterlin
|20,5555
|20,6585
|% 0,74
|
|Frank
|17,0885
|17,1915
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3740
|4,3959
|% 0,38
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,89
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,93
|