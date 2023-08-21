***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SOKM22.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSOK MARKETLER TICARET SOKM 0,5056549 0,4550894Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187659BIST