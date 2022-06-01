***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
01.06.2022 18:43
***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şok Marketler Ticaret'in geri alımı yapılan 18.638.563 TL nominal değerli payların iptal edilerek, çıkarılmış sermayenin 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye indirileceği KAP'ta duyurulmuştur. Bu kapsamda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 21/08/2020 tarih ve Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü gereğince, paylarının 02.06.2022 tarihi için hesaplanan teorik fiyatı 14,44 TL'dir. Şok Marketler Ticaret
Ayrıca, 02.06.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 593.290.008, fiili dolaşımdaki pay oranı %51 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034081
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1364
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05974,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,94
|Açılış
|: 974,34
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3882
|16,3962
|% 0,00
|
|Euro
|17,4603
|17,4853
|% -0,77
|
|Sterlin
|20,3999
|20,5022
|% -1,04
|
|Frank
|16,9441
|17,0462
|% -0,49
|
|Riyal
|4,3582
|4,3801
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|10,09
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,16
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL