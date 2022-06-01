***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [SOKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞok Marketler Ticaret'in geri alımı yapılan 18.638.563 TL nominal değerli payların iptal edilerek, çıkarılmış sermayenin 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye indirileceği KAP'ta duyurulmuştur. Bu kapsamda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 21/08/2020 tarih ve Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü gereğince, paylarının 02.06.2022 tarihi için hesaplanan teorik fiyatı 14,44 TL'dir. Şok Marketler TicaretAyrıca, 02.06.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 593.290.008, fiili dolaşımdaki pay oranı %51 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034081BIST