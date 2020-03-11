***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:08
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826877
BIST
13:14102.531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 1.468,92
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:146,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,1770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:146,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:14330,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,42
|Açılış
|: 330,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|56.093.916
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|96.549.839
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.682.395
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.851.968
|% 19,79
|
|ECZYT
|11,00
|59.535.029
|% 19,70
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|597.051
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.541.216
|% -14,74
|
|BURCE
|5,43
|917.705
|% -10,25
|
|TSPOR
|4,30
|168.269.940
|% -9,85
|
|ASELS
|25,88
|535.873.467
|% -0,08
|
|THYAO
|10,00
|368.785.981
|% 0,30
|
|GARAN
|9,50
|208.037.897
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,30
|168.269.940
|% -9,85
|
|GSRAY
|2,45
|154.422.002
|% -4,67
|
|ODAS
|1,65
|131.269.037
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,17
|83.017.263
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,97
|66.967.342
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,45
|154.422.002
|% -4,67
|
|ADESE
|1,34
|74.322.453
|% 7,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9692
|8,0091
|% 0,53
|
|Frank
|6,5657
|6,6052
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6401
|1,6484
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,67
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.210
|16,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,36
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,92
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,20
|36,20
|-1,02
|