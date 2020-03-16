***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:51
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829291
BIST
17:2787.717
En Yüksek
|Değişim
|: -8,25%
|| -7.888,50
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:276,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0868
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:277,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1110
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:27304,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -7,22
|Açılış
|: 304,17
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,11
|12.281.225
|% 4,72
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|VESTL
|8,91
|25.612.217
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.591.159
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.323.896
|% -10,00
|
|BRISA
|6,75
|2.159.987
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.406.258
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|709.928.832
|% -9,98
|
|THYAO
|8,27
|650.706.565
|% -9,52
|
|GARAN
|8,16
|564.629.588
|% -9,43
|
|YKBNK
|2,03
|216.851.103
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.188.115
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|216.851.103
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,10
|88.191.438
|% -8,33
|
|THYAO
|8,27
|650.706.565
|% -9,52
|
|ODAS
|1,25
|94.264.474
|% -9,42
|
|KRDMD
|1,88
|139.800.466
|% -8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8112
|7,8504
|% 0,82
|
|Frank
|6,7306
|6,7712
|% 1,58
|
|Riyal
|1,7017
|1,7102
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-51,29
|
|Altın Gr.
|302
|303
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.025
|2.079
|-44,65
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,60
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|12,92
|12,95
|-1,79
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,42
|
|B. Petrol
|30,38
|30,38
|-3,47
|
Seans Raporu
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17:37XU030
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