SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.167.711
|% 10,00
|TKNSA
|7,15
|156.494.371
|% 10,00
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6597
|8,7031
|% 1,01
|Frank
|7,1402
|7,1832
|% 0,30
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,52
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-18,07
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,96
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|-9,40
|Tam
|2.535
|2.590
|-13,50
|Yarım
|1.235
|1.266
|-4,70
|Çeyrek
|620
|633
|-2,40
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
Seans Raporu
- 17:15ATEKS Yüzde 5.62 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 702 adet işlem
- 17:14HATEK Yüzde 5.30 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 609, 388 adet işlem
- 17:13 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, SISE, BIMAS
- 17:13XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1790, 88 artarak (% 1.93 ) 94, 496
- 17:13 Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, KSTUR, RODRG, IZTAR, ETILR, KRSTL, KPHOL, UZERB, MMCAS, ALYAG