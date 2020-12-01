***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:01
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890679
BIST
13:461.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 20,67
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:467,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:469,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:46453,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,79
|Açılış
|: 453,81
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:46
|KONYA
|1.066,00
|78.249.368
|% 10,00
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|92.833.698
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|45.927.939
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|10.579.451
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|176.621
|% -9,98
|
|POLTK
|290,10
|3.081.811
|% -9,96
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|LKMNH
|11,71
|65.279.997
|% -5,26
|
|GARAN
|9,03
|2.577.603.695
|% 3,20
|
|KRDMD
|4,74
|1.110.663.670
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,16
|671.240.493
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,94
|508.424.557
|% 2,80
|
|SISE
|6,82
|498.321.383
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,16
|671.240.493
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|2.577.603.695
|% 3,20
|
|KRDMD
|4,74
|1.110.663.670
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,94
|508.424.557
|% 2,80
|
|TSKB
|2,30
|314.791.208
|% 0,44
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8463
|7,8541
|% 0,36
|
|Euro
|9,3942
|9,3999
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,4474
|10,4998
|% 0,46
|
|Frank
|8,6251
|8,6770
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0866
|2,0971
|% 0,30
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|21,52
|
|Altın Gr.
|454
|454
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|60,00
|
|Tam
|2.995
|3.070
|53,48
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|25,87
|
|Çeyrek
|726
|743
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,15
|
|B. Petrol
|47,97
|47,97
|0,09
|