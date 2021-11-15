***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 10:04
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977656
BIST
10:341.680
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 41,03
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:349,9984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:3411,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0078
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:34597,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,17
|Açılış
|: 597,81
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|123.999.060
|% 9,92
|
|GOZDE
|7,90
|84.450.649
|% 8,37
|
|PRKAB
|38,04
|73.149.748
|% 7,22
|
|UZERB
|28,40
|31.297
|% 7,09
|
|VAKFN
|5,75
|10.816.094
|% -9,87
|
|OYLUM
|8,82
|9.671.421
|% -9,35
|
|BASGZ
|14,36
|69.782.387
|% -7,77
|
|SOKM
|13,35
|75.131.831
|% -3,40
|
|ULUFA
|2,31
|6.112.464
|% -2,94
|
|PETKM
|7,77
|624.751.757
|% 1,57
|
|AKBNK
|6,78
|338.294.590
|% 6,94
|
|YKBNK
|3,28
|281.147.639
|% 6,15
|
|ISCTR
|6,74
|226.314.400
|% 5,97
|
|THYAO
|17,71
|222.597.260
|% -0,62
|
|TSKB
|1,63
|208.843.894
|% 3,16
|
|ADESE
|1,24
|105.547.060
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,28
|281.147.639
|% 6,15
|
|SKBNK
|1,19
|98.340.262
|% 3,48
|
|PETKM
|7,77
|624.751.757
|% 1,57
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9915
|9,9967
|% -0,03
|
|Euro
|11,4485
|11,4610
|% 0,07
|
|Sterlin
|13,3933
|13,4605
|% 0,09
|
|Frank
|10,8314
|10,8966
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6587
|2,6721
|% 0,02
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-6,50
|
|Altın Gr.
|597
|597
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:32
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10:46ISCTR
Yüzde 5.97 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 203, 594 adet işlem
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10:45YKBNK
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 757, 944 adet işlem
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10:43XU100
Endeks 1, 678 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 5, 063.00 milyon TL de
-
10:43ISCTR
Yüzde 5.97 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 379, 086 adet işlem
-
10:41UZERB
Yüzde 7.09 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102 adet işlem