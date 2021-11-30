***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 11:49
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980232
BIST
13:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:0512,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1638
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:0514,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2920
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:05750,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 15,76
|Açılış
|: 750,75
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SONME
|31,02
|2.722.247
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|78.794.449
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.765.056
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.357.887
|% -9,56
|
|FENER
|31,68
|105.757.921
|% -8,01
|
|KOZAL
|129,70
|1.434.200.052
|% 7,55
|
|ASELS
|22,40
|1.425.730.705
|% -1,50
|
|GARAN
|11,51
|1.115.564.612
|% 0,96
|
|SASA
|42,86
|978.120.169
|% -0,23
|
|THYAO
|17,02
|735.306.701
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,21
|473.901.465
|% 1,26
|
|GARAN
|11,51
|1.115.564.612
|% 0,96
|
|AKBNK
|6,57
|634.943.527
|% -0,45
|
|TSKB
|1,49
|142.936.639
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,27
|202.515.223
|% 0,44
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9690
|12,9843
|% 1,31
|
|Euro
|14,7402
|14,7694
|% 2,08
|
|Sterlin
|17,3038
|17,3906
|% 1,81
|
|Frank
|14,0867
|14,1716
|% 1,94
|
|Riyal
|3,4514
|3,4687
|% 1,35
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,00
|
|Altın Gr.
|751
|752
|16,54
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.939
|5.065
|132,11
|
|Yarım
|2.387
|2.450
|63,91
|
|Çeyrek
|1.197
|1.225
|31,95
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|0,17
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-1,68
|