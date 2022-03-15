***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 17:06
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010665
BIST
17:172.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:1714,6645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1154
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:1716,1337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0546
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:17901,03
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -26,88
|Açılış
|: 900,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PKENT
|397,20
|32.407.390
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.971.942
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.200.868
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.637.911
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.848.512
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|95.198.927
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,94
|375.642.691
|% -9,42
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,48
|9.984.588
|% -5,03
|
|THYAO
|27,74
|4.319.433.843
|% 4,21
|
|FROTO
|278,30
|2.096.192.654
|% 3,77
|
|KRDMD
|14,63
|2.057.042.762
|% -1,01
|
|GARAN
|11,92
|1.674.781.590
|% 0,51
|
|EREGL
|34,58
|1.433.056.106
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,83
|906.262.332
|% 2,13
|
|KARSN
|4,11
|840.894.989
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,30
|659.736.420
|% -0,90
|
|ODAS
|1,55
|263.472.165
|% 0,65
|
|THYAO
|27,74
|4.319.433.843
|% 4,21
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6400
|14,6564
|% -0,84
|
|Euro
|16,0893
|16,1184
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,1126
|19,2085
|% -0,32
|
|Frank
|15,5569
|15,6506
|% -0,86
|
|Riyal
|3,8962
|3,9157
|% -0,89
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-33,73
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-22,08
|
|Cumhuriyet
|5.985
|6.075
|-174,00
|
|Tam
|5.962
|6.112
|-155,77
|
|Yarım
|2.882
|2.957
|-75,35
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-37,67
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,78
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866