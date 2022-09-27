***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 14:15
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065453
BIST
14:053.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 44,04
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.310
En Düşük
3.265
14:0518,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
14:0517,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0886
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
14:05972,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,61
|Açılış
|: 972,61
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler14:05
|MMCAS
|4,52
|1.157.590
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|136.731.667
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|97.534.248
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,85
|36.278.642
|% 9,78
|
|ORCAY
|7,07
|43.163.735
|% 9,44
|
|ISGYO
|8,19
|8.930.196
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.021.611
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|14.526.589
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|862.814.319
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,92
|766.978.547
|% -7,76
|
|THYAO
|71,25
|2.653.101.351
|% 2,67
|
|SASA
|67,80
|2.022.402.861
|% 2,19
|
|TSKB
|2,50
|2.014.948.202
|% -4,58
|
|YKBNK
|7,25
|1.779.513.730
|% 4,62
|
|GARAN
|19,49
|1.441.090.229
|% 1,14
|
|TSKB
|2,50
|2.014.948.202
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,10
|862.814.319
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,05
|1.197.473.127
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,25
|1.779.513.730
|% 4,62
|
|ZOREN
|3,92
|766.978.547
|% -7,76
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4732
|18,4837
|% 0,05
|
|Euro
|17,8111
|17,8228
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,8978
|19,9976
|% 1,19
|
|Frank
|18,6422
|18,7545
|% 0,74
|
|Riyal
|4,8990
|4,9235
|% 0,12
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,76
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,52
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.602
|6.678
|-1,00
|
|Yarım
|3.212
|3.265
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.632
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,29
|