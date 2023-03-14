***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2023 10:25
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124337
BIST
11:035.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,99
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
11:0318,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9826
En Düşük
18,9369
11:0320,2996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0572
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3857
En Düşük
20,2652
11:031.166,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.166,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler11:00
|GOLTS
|156,20
|63.757.722
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.725.127
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.234.359
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|50.180.175
|% 9,95
|
|BRKSN
|11,29
|23.798.005
|% 9,93
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|PENTA
|28,62
|98.726.091
|% -7,56
|
|MEPET
|5,00
|8.903.335
|% -6,89
|
|TETMT
|247,80
|14.164.945
|% -6,77
|
|FRIGO
|7,53
|20.228.719
|% -6,11
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|EREGL
|40,08
|833.322.860
|% 0,40
|
|ASELS
|57,70
|768.886.667
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|ASTOR
|53,05
|693.597.589
|% -1,30
|
|ODAS
|7,96
|664.229.885
|% -3,98
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|YGYO
|2,05
|82.885.009
|% 9,04
|
|EKGYO
|7,97
|312.976.488
|% 0,38
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9727
|18,9763
|% 0,05
|
|Euro
|20,2959
|20,3056
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,19
|
|Frank
|20,7083
|20,8331
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0394
|5,0646
|% 0,06
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,64
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.888
|7.947
|-11,00
|
|Yarım
|3.853
|3.889
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.944
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|-0,72
|