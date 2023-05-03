***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:51
***SOKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SOKM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146161
BIST
14:224.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -70,75
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2219,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2221,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1069
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:221.262,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.262,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:22
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.230.151
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.657.857
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,83
|84.212.317
|% 7,58
|
|MRSHL
|529,50
|27.116.678
|% 6,84
|
|CRDFA
|3,42
|13.910.945
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|85.024.154
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|17.987.763
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.695.161
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.082.163
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,95
|4.519.569.595
|% -1,27
|
|THYAO
|126,20
|2.258.794.748
|% -0,08
|
|EREGL
|31,28
|1.470.080.372
|% -2,98
|
|KOZAL
|16,36
|1.423.470.288
|% -8,14
|
|TUPRS
|65,90
|1.252.055.366
|% 0,84
|
|EKGYO
|5,53
|486.626.911
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|1.423.470.288
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,25
|571.612.098
|% -1,07
|
|EUPWR
|77,95
|4.519.569.595
|% -1,27
|
|ISCTR
|10,65
|502.465.989
|% -0,56
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4724
|19,4771
|% 0,08
|
|Euro
|21,5035
|21,5155
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,2844
|24,4062
|% 0,39
|
|Frank
|21,8179
|21,9493
|% 0,56
|
|Riyal
|5,1772
|5,2032
|% 0,07
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|
Seans Raporu
14:22
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