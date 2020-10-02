***SOKM* *DYOBY* *PKART* *IDEAS* *TRCAS* *KSTUR* *ISBIR* *BUCIM* *PETKM* *BRKO* *FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***SOKM******DYOBY******PKART******IDEAS******TRCAS******KSTUR******ISBIR******BUCIM******PETKM******BRKO******FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BRKO, BUCIM, DYOBY, FADE, IDEAS, ISBIR, KSTUR, PKART, SOKM, TRCAS, PETKMSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E BERAT TOSUN 14.851,680BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NIHAT IRGIT 45.877,830DYOBY 3 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 20.699,000DYOBY 4 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 60.000,000FADE 5 FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. E OSMAN BALABAN 34.635,000IDEAS 6 IDEALIST DANISMANLIK A.S. E SEYITLER KIMYA SAN.A.S. 834.787,000ISBIR 7 ISBIR HOLDING A.S. E DEMET ÜNAL 5,190ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E ÇAKMAK IKIZ 7,660ISBIR 9 ISBIR HOLDING A.S. E ISBIR SÜNGER SANAYIIA.S. 7.000,000KSTUR 10 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E EMEL ÖZER 3.079,000KSTUR 11 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E TÜREL YILMAZ 3.079,000PKART 12 PLASTIK KART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 15.000,000SOKM 13 SOK MARKETLER TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 5.000,000TRCAS 14 TURCAS PETROL A.S. E MEHMET MUZAFFER PATAVI 909,790PETKM 15 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E AHMET AKKAYA 362,055(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878064BIST