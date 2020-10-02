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***SOKM* *DYOBY* *PKART* *IDEAS* *TRCAS* *KSTUR* *ISBIR* *BUCIM* *PETKM* *BRKO* *FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

02.10.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***SOKM******DYOBY******PKART******IDEAS******TRCAS******KSTUR******ISBIR******BUCIM******PETKM******BRKO******FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, BUCIM, DYOBY, FADE, IDEAS, ISBIR, KSTUR, PKART, SOKM, TRCAS, PETKM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E BERAT TOSUN 14.851,680
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NIHAT IRGIT 45.877,830
DYOBY 3 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 20.699,000
DYOBY 4 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 60.000,000
FADE 5 FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. E OSMAN BALABAN 34.635,000
IDEAS 6 IDEALIST DANISMANLIK A.S. E SEYITLER KIMYA SAN.A.S. 834.787,000
ISBIR 7 ISBIR HOLDING A.S. E DEMET ÜNAL 5,190
ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E ÇAKMAK IKIZ 7,660
ISBIR 9 ISBIR HOLDING A.S. E ISBIR SÜNGER SANAYIIA.S. 7.000,000
KSTUR 10 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E EMEL ÖZER 3.079,000
KSTUR 11 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E TÜREL YILMAZ 3.079,000
PKART 12 PLASTIK KART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 15.000,000
SOKM 13 SOK MARKETLER TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 5.000,000
TRCAS 14 TURCAS PETROL A.S. E MEHMET MUZAFFER PATAVI 909,790
PETKM 15 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E AHMET AKKAYA 362,055

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878064


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ALCAR 143,00 62.710.810 % 10,00  
DYOBY 9,02 142.730.115 % 10,00  
NIBAS 29,70 2.486.634 % 10,00  
MERKO 14,52 166.609.708 % 10,00  
MRSHL 410,30 15.514.711 % 10,00  
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Altın Gr. 476 476 1,35  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 24,11 24,16 0,33  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 39,40 39,40 -1,53  
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