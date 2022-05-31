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***SOKM* *EPLAS* *PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

31.05.2022 12:52
***SOKM* *EPLAS* *PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikl


***SOKM******EPLAS******PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [EPLAS, PETKM, SOKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EGEPLAST 59 01/06/2022
PETKIM 47 01/06/2022
SOK MARKETLER TICARET 52 01/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033534


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BIST En Aktif Hisseler13:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 21.456.094 % 10,00  
SILVR 14,13 6.759.209 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.555.177 % 9,93  
MZHLD 73,20 16.476.031 % 9,91  
AKSA 60,70 246.972.062 % 9,17  
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13:58 Alış Satış %  
Dolar 16,3909 16,4005 % 0,12  
Euro 17,5545 17,5762 % -0,51  
Sterlin 20,5716 20,6748 % -0,45  
Frank 17,0025 17,1049 % -0,21  
Riyal 4,3583 4,3801 % 0,11  
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13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -5,43  
Altın Gr. 975 975 -2,65  
Cumhuriyet 6.491 6.589 -6,00  
Tam 6.451 6.614 -13,58  
Yarım 3.118 3.199 -6,57  
Çeyrek 1.564 1.600 -3,28  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 -0,24  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,10  
B. Petrol 119 119 1,67  
Seans Raporu 13:58
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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