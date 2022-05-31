***SOKM* *EPLAS* *PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
31.05.2022 12:52
***SOKM******EPLAS******PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [EPLAS, PETKM, SOKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EGEPLAST 59 01/06/2022
PETKIM 47 01/06/2022
SOK MARKETLER TICARET 52 01/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033534
BIST
13:582.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,27
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:5816,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0203
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:5817,5762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0895
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
13:58974,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,59
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:58
|MRGYO
|1,54
|21.456.094
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.209
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.555.177
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|16.476.031
|% 9,91
|
|AKSA
|60,70
|246.972.062
|% 9,17
|
|KZBGY
|70,10
|27.053.926
|% -9,49
|
|AKFGY
|2,30
|208.316.941
|% -6,88
|
|AVGYO
|3,16
|21.777.631
|% -5,67
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,27
|9.164.267
|% -3,54
|
|THYAO
|49,18
|4.226.541.459
|% -0,69
|
|TUPRS
|274,40
|1.435.906.593
|% 5,95
|
|SASA
|35,38
|1.370.254.804
|% 3,51
|
|GARAN
|14,64
|1.260.099.971
|% 1,88
|
|ASELS
|24,30
|1.054.994.053
|% 0,50
|
|DOHOL
|4,04
|845.869.327
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,71
|555.152.918
|% 0,74
|
|TSKB
|2,26
|399.208.202
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,64
|827.163.063
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,27
|150.129.180
|% 1,60
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3909
|16,4005
|% 0,12
|
|Euro
|17,5545
|17,5762
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,5716
|20,6748
|% -0,45
|
|Frank
|17,0025
|17,1049
|% -0,21
|
|Riyal
|4,3583
|4,3801
|% 0,11
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,43
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|-6,00
|
|Tam
|6.451
|6.614
|-13,58
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|-6,57
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,67
|