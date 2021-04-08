***SOKM* *GMA* *FLAP* *FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.04.2021 09:08
***SOKM******GMA******FLAP******FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, FONET, SOKM]
İlgili Fonlar [GMA]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924649
BIST
10:261.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:268,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
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8,1790
En Düşük
8,1369
10:269,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,7200
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
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9,7362
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10:26457,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,61
|Açılış
|: 457,65
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|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MTRKS
|37,26
|73.849
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|61.396.298
|% 9,97
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.617.649
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|26.168.433
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,84
|180.824.719
|% 6,38
|
|DOHOL
|3,32
|111.992.856
|% 2,15
|
|GARAN
|6,90
|110.860.402
|% 0,88
|
|FENER
|37,28
|101.216.815
|% -4,16
|
|PETKM
|6,10
|87.542.944
|% 1,67
|
|DOHOL
|3,32
|111.992.856
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,96
|46.304.465
|% -0,51
|
|TSKB
|1,41
|29.482.031
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|42.663.624
|% 0,45
|
|BJKAS
|9,84
|180.824.719
|% 6,38
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1618
|8,1665
|% 0,25
|
|Euro
|9,7122
|9,7219
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2051
|11,2613
|% 0,39
|
|Frank
|8,7496
|8,8023
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1685
|2,1793
|% 0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,51
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
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