***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2020 18:05
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ziya Kayacan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843103
BIST
17:5998.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -113,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:597,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:597,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,38
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.185.637
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,37
|336.640.032
|% -8,94
|
|DEVA
|14,62
|54.707.774
|% -8,80
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,60
|24.703.950
|% -7,86
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|650.434.028
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,45
|516.702.844
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KARSN
|1,85
|304.667.796
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,57
|381.521.087
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,10
|268.019.463
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8481
|8,8925
|% 0,80
|
|Frank
|7,3345
|7,3787
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9069
|1,9165
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-14,98
|
|Altın Gr.
|390
|391
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.550
|10,10
|
|Tam
|2.571
|2.617
|14,40
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|7,00
|
|Çeyrek
|626
|640
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
|