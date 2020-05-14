***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 16:00
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tütüncü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844987
BIST
15:5198.906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.252,67
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
15:516,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
15:517,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
15:51385,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 385,10
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.955.979
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|468.398
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|133.052.490
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.483.390
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.184.430
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|995.904
|% -9,97
|
|ASELS
|28,90
|1.273.592.359
|% 0,84
|
|ECILC
|5,70
|846.212.070
|% -4,36
|
|GARAN
|7,74
|552.771.543
|% -2,03
|
|SASA
|9,23
|380.725.243
|% 1,43
|
|SELEC
|8,87
|303.965.984
|% -7,70
|
|IEYHO
|0,62
|88.021.664
|% 3,33
|
|ECILC
|5,70
|846.212.070
|% -4,36
|
|IHLGM
|1,14
|136.274.787
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,40
|282.455.595
|% -1,64
|
|CEMAS
|1,06
|115.951.880
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4496
|8,4920
|% -0,71
|
|Frank
|7,1151
|7,1580
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8485
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,01
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|-2,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-2,60
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,67
|
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