***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2023 09:19
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Smallcap World Fund, Inc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148449
BIST
11:234.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -13,39
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2319,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2321,4163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0404
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:231.268,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.268,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.799.776
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.873.179
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,30
|69.431.260
|% -7,45
|
|FENER
|48,02
|117.000.971
|% -7,39
|
|CWENE
|124,20
|1.534.923.275
|% -5,41
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|THYAO
|131,50
|1.028.568.120
|% -0,98
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|KCHOL
|82,35
|841.036.027
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|YKBNK
|10,03
|577.644.803
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,56
|216.255.580
|% 0,18
|
|SKBNK
|2,24
|86.295.094
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4189
|21,4249
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5222
|24,6452
|% -0,05
|
|Frank
|21,7800
|21,9112
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1868
|5,2128
|% 0,05
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,57
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-1,03
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36GENIL
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 864 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem