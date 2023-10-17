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***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

17.10.2023 14:09
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ülker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207160


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Altın Gr. 1.727 1.728 10,53  
Cumhuriyet 11.931 12.112 83,00  
Tam 11.670 11.755 47,00  
Yarım 5.853 5.900 23,00  
Çeyrek 2.917 2.950 12,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,31  
Gümüş Gr. 20,38 20,41 0,19  
B. Petrol 90,08 90,08 0,43  
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