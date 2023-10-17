***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2023 14:09
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ülker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207160
BIST
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16:438.037
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 102,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4327,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0868
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4329,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:431.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.137.843
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.946.603
|% -10,00
|
|VERUS
|236,00
|238.781.672
|% -9,02
|
|ERBOS
|242,10
|1.243.921.338
|% -7,35
|
|POLTK
|11.326,00
|190.945.325
|% -6,37
|
|INTEM
|217,00
|170.583.686
|% -6,14
|
|THYAO
|223,60
|5.613.933.393
|% 0,27
|
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,20
|3.389.964.175
|% 1,21
|
|EREGL
|41,92
|2.868.765.007
|% 2,85
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.406.023.071
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|ZOREN
|6,19
|1.294.586.455
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,87
|2.152.895.369
|% 0,96
|
|PETKM
|22,56
|2.551.984.459
|% 0,53
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9152
|27,9216
|% 0,31
|
|Euro
|29,4729
|29,4841
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,8324
|34,0021
|% -0,13
|
|Frank
|30,8273
|31,0130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4215
|7,4588
|% 0,40
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|7,95
|
|Altın Gr.
|1.727
|1.728
|10,53
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.670
|11.755
|47,00
|
|Yarım
|5.853
|5.900
|23,00
|
|Çeyrek
|2.917
|2.950
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,41
|0,19
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|0,43
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:58GSRAY
Yüzde 8.31 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 906, 723 adet işlem
-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem