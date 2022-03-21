***SOKM* *SANFM* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.03.2022 09:20
***SOKM******SANFM******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, SANFM, SOKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011638
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0601
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8497
En Düşük
14,7777
18:0516,4045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0408
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4188
En Düşük
16,3493
18:05916,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 916,14
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
918,98
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8361
|14,8497
|% 0,41
|
|Euro
|16,3765
|16,4045
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,4244
|19,5218
|% -0,04
|
|Frank
|15,7953
|15,8904
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9356
|3,9553
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,17
|
|Altın Gr.
|916
|916
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,51
|