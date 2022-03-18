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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

18.03.2022 18:38
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 611.928.571
Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000
SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587

Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
Bilindiği üzere, 10.02.2022 tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine tekabül eden ve halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet kendi payımızın Şirketimizce ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 611.928.571 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 593.290.008 TL'ye indirilmesine yönelik olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde başvurumuzun Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Yukarıda bahsi geçen esas sözleşme tadili, Ticaret Bakanlığı iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şok Tadil Metni mühürlü.pdf
EK: 2 Amendment Text.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011502


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