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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

31.03.2022 18:17
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığı izni hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 611.928.571
Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000
SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587

Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı alınmış olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment Text.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014688


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TURGG 216,70 55.716.088 % 10,00  
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Altın Gr. 915 915 3,72  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,94 24,97 0,08  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,07  
B. Petrol 107 107 -4,40  
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