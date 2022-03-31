***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığı izni hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylarYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 611.928.571Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587Para Birimi TRYSPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.03.2022Ek AçıklamalarEsas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı alınmış olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment Text.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014688BIST