***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylarYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 611.928.571Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587Para Birimi TRYKonunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2022Diğer Pay İhracı / İptali Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.03.2022Ek AçıklamalarEsas Sözleşme değişiklik tasarısı Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment Text.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030057BIST