***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim
12.05.2022 21:27
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 611.928.571
Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008
Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000
SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320
Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587
Para Birimi TRY
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Diğer Pay İhracı / İptali Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment Text.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030057
BIST