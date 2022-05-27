***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylarYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 611.928.571Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587Para Birimi TRYKonunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2022Diğer Pay İhracı / İptali Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.03.2022Sermaye Tescil Tarihi 27.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment Text.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033057BIST