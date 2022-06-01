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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

01.06.2022 13:04
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 611.928.571
Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000
SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587

Para Birimi TRY
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Diğer Pay İhracı / İptali Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
Pay İptal Tarihi 31.05.2022
Sermaye Tescil Tarihi 27.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
31.05.2022 itibariyle sahip olduğumuz 18.638.563 adet hissenin iptal işlemleri tamamlanmış ve sermayemiz 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye inmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment Text.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033828


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OZRDN 12,91 2.075.465 % 9,97  
MZHLD 80,55 16.806.188 % 9,97  
MRGYO 1,69 25.172.230 % 9,74  
PENTA 492,90 65.182.804 % 9,17  
SANFM 36,68 26.226.706 % 9,17  
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Frank 17,0183 17,1208 % -0,05  
Riyal 4,3711 4,3930 % 0,21  
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Altın Ons 1.831 1.831 -6,12  
Altın Gr. 967 967 -2,21  
Cumhuriyet 6.453 6.551 -24,00  
Tam 6.411 6.571 -31,63  
Yarım 3.099 3.179 -15,30  
Çeyrek 1.554 1.589 -7,65  
Gümüş.Ons 21,59 21,61 0,05  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 0,02  
B. Petrol 117 117 1,68  
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