***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27.05.2022 tarih ve10586 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 27/05/2022 27/05/2022 10586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033030BIST