***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.08.2023 19:25
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2023-30/06/2023 dönemine
ilişkin ara dönem faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186179
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0214
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.654,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0668
|27,0781
|% 0,08
|
|Euro
|29,4928
|29,5057
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3710
|34,5433
|% 0,39
|
|Frank
|30,6768
|30,8616
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1966
|7,2327
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,67
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.072
|11.158
|-26,00
|
|Yarım
|5.553
|5.605
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.802
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|0,04
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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