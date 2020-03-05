***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler360.000.000 0 -438.284.421 -15.317.761 -15.317.761 -15.317.761 260.000 -1.538.988.319 -390.190.707 -1.929.179.026 -2.022.521.208 -162.448.634 -2.184.969.842Transferler0 0 0 0 0 0 0 -390.190.707 390.190.707 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 4.120.974 4.120.974 4.120.974 0 0 66.598.899 66.598.899 70.719.873 445.076 71.164.949Dönem Karı (Zararı)0 0 0 4.120.974 4.120.974 4.120.974 0 0 66.598.899 66.598.899 70.719.873 445.076 71.164.949Sermaye Arttırımı251.928.571 0 0 0 0 0 0 2.326.055.790 0 2.326.055.790 2.577.984.361 0 2.577.984.361Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 -164.539.808 -322.674 -322.674 -322.674 0 292.389 0 292.389 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 -199.789.445 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.789.445 0 -199.789.445Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 -11.519.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023Transferler0 0 0 0 0 0 0 66.598.899 -66.598.899 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.087.245 0 -1.087.245 0 0 0 0 0 -1.087.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -1.087.245 -1.087.245 -1.087.245 0 0 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 35.710.601 0 0 0 0 -35.710.600 0 -35.710.600 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 9.558.118 0 0 0 0 0 0 0 0 9.558.118 0 9.558.118Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.388.017.394 491.919.684Dönem Karı (Zararı)-298.329.722 67.034.536Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-298.329.722 67.581.650Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -547.114Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.244.199.296 143.076.223Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler598.502.429 200.403.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-541.858 77.416Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 182.918 250.307Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -724.776 5.088.509Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -5.261.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.499.312 40.908.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 30.093.499 30.146.639Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.405.813 10.761.687Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler552.103.546 211.667.940Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -9.703.022 -19.180.318Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 572.582.792 250.510.043Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-10.776.224 -19.661.785Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 54.438.823 -315.803.135Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.197.044 5.821.905Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 3.197.044 5.821.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler469.395.307 309.627.564Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.676.278 197.125.868İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)427.752 59.509.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.104.030 137.615.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.299.848 24.806.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.299.848 24.806.600Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-456.546.818 -241.302.590Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.942.722 -1.392.580Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler920.738.511 312.185.396İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.024.722 -99.871.546İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)936.763.233 412.056.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22.966.803 9.534.045Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.155.659 8.670.825İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.155.659 8.670.825Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.415.264.881 519.738.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -23.548.895 -20.727.412Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -2.489.816 -4.322.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.395.623 -2.785.330Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 186.847 16.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-341.787.495 -317.779.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.892.660 176.717Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.892.660 176.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-353.233.177 -336.884.299Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -343.844.255 -324.207.194Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.388.922 -12.677.105Alınan Faiz24 9.703.022 19.180.318Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-150.000 -252.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-969.031.491 87.855.376Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.577.984.361Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.577.984.361İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -199.789.445İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -199.789.445İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.558.118 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 9.558.118Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.959.701 -1.282.287.340Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -74.959.701 -1.282.287.340İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -614.685.484Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -330.609.535 -98.103.910Ödenen Faiz25 -573.020.373 -295.262.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.198.408 261.995.796NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.198.408 261.995.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.087.758 92.091.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ431.286.166 354.087.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 431.286.166 354.087.758Ticari Alacaklar7 74.417.039 69.539.782İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 26.934.858 27.362.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar47.482.181 42.177.172Diğer Alacaklar8 5.075.174 3.639.920İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.075.174 3.639.920Stoklar9 1.329.732.797 872.461.203Peşin Ödenmiş Giderler10 12.757.107 10.467.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.757.107 10.467.177Diğer Dönen Varlıklar19 7.163.730 5.138.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.163.730 5.138.881ARA TOPLAM1.860.432.013 1.315.334.721TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.860.432.013 1.315.334.721DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 19.735.389 13.380.154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.735.389 13.380.154Maddi Duran Varlıklar12 1.100.702.403 977.595.003Tesis, Makine ve Cihazlar3.190.107 4.074.614Mobilya ve Demirbaşlar798.469.329 698.938.587Özel Maliyetler299.042.967 274.581.802Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.823.015.010 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar685.289.373 684.705.993Şerefiye14 579.092.596 578.942.596Diğer Haklar13 20.521.267 20.087.887Markalar13 85.675.510 85.675.510Ertelenmiş Vergi Varlığı26 218.626.726 270.915.382Diğer Duran Varlıklar0 274İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 274TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.847.368.901 1.946.596.806TOPLAM VARLIKLAR5.707.800.914 3.261.931.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 75.397.282İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 75.397.282Banka Kredileri0 75.397.282Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları676.635.007 101.967.392İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları676.635.007 101.967.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 676.635.007 101.967.392Ticari Borçlar7 3.395.061.181 2.484.528.147İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 341.562.490 357.587.212İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.053.498.691 2.126.940.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 111.607.765 88.640.962Diğer Borçlar8 1.482.122 555.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.482.122 555.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.185.733 14.365.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.185.733 14.365.832Kısa Vadeli Karşılıklar60.828.624 52.303.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 19.616.832 15.007.661Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 41.211.792 37.295.795Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 36.494.982 27.359.064İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.494.982 27.359.064ARA TOPLAM4.290.295.414 2.845.118.009TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.290.295.414 2.845.118.009UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.398.517.016 106.879.422İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.398.517.016 106.879.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.398.517.016 106.879.422Diğer Borçlar8 978.598 885.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar978.598 885.105Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 4.472.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 4.472.693Uzun Vadeli Karşılıklar44.874.709 41.587.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 44.874.709 41.587.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.444.370.323 153.824.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.734.665.737 2.998.942.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-28.343.318 261.823.487Ödenmiş Sermaye20 611.928.571 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -190.231.327 -199.789.445Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -602.824.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.606.706 -11.519.461Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.606.706 -11.519.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -12.606.706 -11.519.461Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 260.000 260.000Diğer Kısıtlanmış Yedekler260.000 260.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları428.057.451 397.169.153Net Dönem Karı veya Zararı-298.637.678 66.598.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.478.495 1.165.536TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-26.864.823 262.989.023TOPLAM KAYNAKLAR5.707.800.914 3.261.931.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 16.051.963.222 12.060.771.860Satışların Maliyeti21 -12.311.478.936 -9.126.780.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.740.484.286 2.933.990.945BRÜT KAR (ZARAR)3.740.484.286 2.933.990.945Genel Yönetim Giderleri22 -97.705.649 -71.753.605Pazarlama Giderleri22 -2.771.035.995 -2.432.466.837Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 19.954.456 64.895.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -569.402.124 -490.579.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)322.294.974 4.086.686Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 11.180.375 19.254.572Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -4.674.397 -7.909.574FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)328.800.952 15.431.684Finansman Giderleri25 -572.691.851 -263.653.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-243.890.899 -248.221.485Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-54.438.823 315.803.135Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.880.407 -3.240.264Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -52.558.416 319.043.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-298.329.722 67.581.650DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31 0 -547.114DÖNEM KARI (ZARARI)-298.329.722 67.034.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar307.956 435.637Ana Ortaklık Payları-298.637.678 66.598.899Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 30 -0,50440000 0,13330000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 30 0,00000000 -0,00110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.082.242 4.130.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.352.001 5.164.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler269.759 -1.034.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 269.759 -1.034.116Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.082.242 4.130.413TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-299.411.964 71.164.949Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar312.959 445.076Ana Ortaklık Payları-299.724.923 70.719.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824707BIST