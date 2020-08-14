***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -199.789.445 -602.824.230 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler66.598.899 -66.598.899 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-428.389 -428.389 -428.389 -121.798.191 -121.798.191 -122.226.580 -264.927 -122.491.507Dönem Karı (Zararı)-428.389 -428.389 -428.389 -121.798.191 -121.798.191 -122.226.580 -264.927 -122.491.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi35.710.601 -35.710.601 -35.710.601Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)9.558.118 0 9.558.118 9.558.118Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -11.947.850 0 -11.947.850 0 0 0 0 0 -11.947.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -121.798.191 306.259.260 149.155.025 900.609 150.055.634Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-298.637.678 298.637.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-824.565 -824.565 -824.565 55.749.502 55.749.502 54.924.937 -147.653 54.777.284Dönem Karı (Zararı)-824.565 -824.565 -824.565 55.749.502 55.749.502 54.924.937 -147.653 54.777.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)9.506.776 0 9.506.776 9.506.776Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.431.271 0 -13.431.271 0 0 0 0 0 -13.431.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 55.749.502 185.169.275 36.088.395 1.330.842 37.419.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.125.045.564 600.704.905Dönem Karı (Zararı)55.600.440 -122.068.291Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.600.440 -122.068.291Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler676.062.188 526.167.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler331.237.349 294.030.722Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.683.494 -2.482.905Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.683.494 -2.482.905Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.672.339 20.852.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 36.732.903 18.664.322Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.939.436 2.188.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler277.574.672 245.321.136Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -5.598.306 -6.689.608Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 279.620.693 279.003.595Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.552.285 -26.992.851Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 11.674.847 -33.255.389Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler219.487 1.701.404Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 219.487 1.701.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler410.428.306 208.242.743Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.402.212 -50.207.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.262.169 -26.934.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.664.381 -23.272.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.407.480 -5.221.834İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.407.480 -5.221.834Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-223.027.908 -225.094.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.300.124 -10.825.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler355.655.778 411.376.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-59.373.412 341.562.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)415.029.190 69.814.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)127.683.636 54.749.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler197.626.368 33.465.862İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)197.626.368 33.465.862Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.142.090.934 612.342.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -15.096.064 -10.236.284Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -1.062.908 -1.158.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)-913.545 -357.162Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 27.147 114.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-188.850.729 -172.902.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.630.250 104.120Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.630.250 104.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-196.079.285 -179.696.006Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -190.509.877 -176.595.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.569.408 -3.100.421Alınan Faiz24 5.598.306 6.689.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-448.535.694 -432.266.534İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.506.776 9.558.118Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.506.776 9.558.118Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -106.395Kredilerden Nakit Girişleri6 0 -106.395Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -178.421.777 -163.202.738Ödenen Faiz25 -279.620.693 -278.515.519YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.659.141 -4.463.907NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.659.141 -4.463.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 431.286.166 354.087.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 918.945.307 349.623.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 918.945.307 431.286.166Ticari Alacaklar7 130.414.329 74.417.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 37.457.466 26.934.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar92.956.863 47.482.181Diğer Alacaklar8 15.802.972 5.075.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.802.972 5.075.174Stoklar9 1.539.077.211 1.329.732.797Peşin Ödenmiş Giderler10 6.306.660 12.757.107İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.306.660 12.757.107Diğer Dönen Varlıklar19 2.098.477 7.163.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 2.098.477 7.163.730ARA TOPLAM2.612.644.956 1.860.432.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.612.644.956 1.860.432.013DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 22.056.592 19.735.389İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.056.592 19.735.389Maddi Duran Varlıklar1.170.627.335 1.100.702.403Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.748.828 3.190.107Mobilya ve Demirbaşlar12 868.166.025 798.469.329Özel Maliyetler12 299.712.482 299.042.967Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.902.839.948 1.823.015.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar687.162.587 685.289.373Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Haklar13 22.394.481 20.521.267Markalar13 85.675.510 85.675.510Ertelenmiş Vergi Varlığı26 207.494.445 218.626.726Diğer Duran Varlıklar274 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar274 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.990.181.181 3.847.368.901TOPLAM VARLIKLAR6.602.826.137 5.707.800.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları715.238.995 676.635.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları715.238.995 676.635.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 715.238.995 676.635.007Ticari Borçlar7 3.754.891.469 3.395.061.181İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 355.120.128 341.562.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.399.771.341 3.053.498.691Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 239.291.401 111.607.765Diğer Borçlar8 1.751.753 1.482.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.751.753 1.482.122Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 17.035.410 8.185.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 17.035.410 8.185.733Kısa Vadeli Karşılıklar72.328.176 60.828.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 27.239.856 19.616.832Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 45.088.320 41.211.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 233.619.239 36.494.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 233.619.239 36.494.982ARA TOPLAM5.034.156.443 4.290.295.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.034.156.443 4.290.295.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.470.122.136 1.398.517.016İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.470.122.136 1.398.517.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.470.122.136 1.398.517.016Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 59.917.243 44.874.709Diğer Borçlar8 1.211.078 978.598İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.211.078 978.598TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.531.250.457 1.444.370.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.565.406.900 5.734.665.737ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.088.395 -28.343.318Ödenmiş Sermaye20 611.928.571 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -180.724.551 -190.231.327Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.431.271 -12.606.706Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.431.271 -12.606.706Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -13.431.271 -12.606.706Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 260.000 260.000Yasal Yedekler20 260.000 260.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları129.419.773 428.057.451Net Dönem Karı veya Zararı55.749.502 -298.637.678Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.330.842 1.478.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.419.237 -26.864.823TOPLAM KAYNAKLAR6.602.826.137 5.707.800.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 9.913.401.568 7.515.151.635 5.225.128.263 3.991.750.091Satışların Maliyeti21 -7.571.152.366 -5.778.474.537 -4.012.876.003 -3.035.799.032TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.342.249.202 1.736.677.098 1.212.252.260 955.951.059BRÜT KAR (ZARAR)2.342.249.202 1.736.677.098 1.212.252.260 955.951.059Genel Yönetim Giderleri22 -90.836.036 -48.292.568 -56.609.654 -22.253.386Pazarlama Giderleri22 -1.632.369.812 -1.305.016.929 -837.492.895 -675.913.667Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 -1.093.143 30.954.000 -5.289.563 15.434.760Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -276.433.050 -295.521.473 -113.069.852 -160.275.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)341.517.161 118.800.128 199.790.296 112.943.754Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 6.663.829 9.756.602 3.421.870 5.246.753Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.285.010 -4.767.756 89.707 -3.970.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)346.895.980 123.788.974 203.301.873 114.220.466Finansman Giderleri25 -279.620.693 -279.112.654 -141.355.828 -148.233.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.275.287 -155.323.680 61.946.045 -34.013.092Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.674.847 33.255.389 -11.670.561 9.422.241Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -337.003 -926.950 -138.995 146.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -11.337.844 34.182.339 -11.531.566 9.275.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.600.440 -122.068.291 50.275.484 -24.590.851DÖNEM KARI (ZARARI)55.600.440 -122.068.291 50.275.484 -24.590.851Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-149.062 -270.100 -84.459 -146.062Ana Ortaklık Payları55.749.502 -121.798.191 50.359.943 -24.444.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Kayıp 30 0,09410000 -0,20580000 0,08490000 -0,04130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-823.156 -423.216 444.592 -2.555.107Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.028.719 -532.875 555.740 -3.197.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler205.563 109.659 -111.148 642.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 205.563 109.659 -111.148 642.632Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-823.156 -423.216 444.592 -2.555.107TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.777.284 -122.491.507 50.720.076 -27.145.958Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-147.653 -264.927 -84.459 -140.889Ana Ortaklık Payları54.924.937 -122.226.580 50.804.535 -27.005.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869232BIST