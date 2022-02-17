***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823Transferler-298.637.678 298.637.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925Dönem Karı (Zararı)-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış).629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878Transferler4.896.924 267.715.764 -272.612.688 -4.896.924Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)213.035 213.035 213.035 324.323.116 324.323.116 324.536.151 -5.404.266 319.131.885Dönem Karı (Zararı)213.035 213.035 213.035 324.323.116 324.323.116 324.536.151 -5.404.266 319.131.885Kar Payları4 530.450.513Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -132.637.928 -24.805.208Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 798.638.967 576.970.639Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri50.515.025 -21.714.918Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -18.022.654 21.948.383Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler80.206 2.934.504Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 80.206 2.934.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.045.606 544.399.829Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.805.552 -32.229.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.141.056 12.477.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.335.504 -44.707.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.531.090 -13.407.258İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.531.090 -13.407.258Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-781.492.628 -793.599.682Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.361.797 62.847.360Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler670.096.252 1.227.566.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)131.615.346 84.917.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)538.480.906 1.142.649.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)46.438.161 44.237.984Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.999.944 48.983.866İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)43.999.944 48.983.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.221.540.814 2.187.972.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -55.070.118 -31.929.781Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -8.536.677 -4.505.257Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.624.776 -2.815.384Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 243.039 152.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-661.144.291 -492.558.212Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.097.410 2.861.991Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.097.410 2.861.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-796.879.629 -520.225.411Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -777.008.730 -506.150.301Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -19.870.899 -14.075.110Alınan Faiz24 132.637.928 24.805.208FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.281.719.401 -938.512.866İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.506.776Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 9.506.776Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -405.940.509 -371.049.003Ödenen Temettüler-77.139.925 0Ödenen Faiz25 -798.638.967 -576.970.639YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)194.688.590 717.803.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)194.688.590 717.803.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.149.089.432 431.286.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.343.778.022 1.149.089.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.343.778.022 1.149.089.432Ticari Alacaklar7 99.962.387 106.183.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 57.553.754 39.412.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.408.633 66.770.948Diğer Alacaklar8 10.822.198 10.534.661Stoklar9 2.849.358.576 2.090.253.657Peşin Ödenmiş Giderler10 15.797.639 11.680.334Diğer Dönen Varlıklar19 50.036.159 9.303.474ARA TOPLAM4.369.754.981 3.377.045.204TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.369.754.981 3.377.045.204DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 34.667.958 27.579.832Maddi Duran Varlıklar12 1.828.765.126 1.352.693.035Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.565.326.249 2.114.935.110Maddi Olmayan Duran Varlıklar703.674.386 691.955.585Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 124.581.790 112.862.989Ertelenmiş Vergi Varlığı26 232.641.139 197.621.010TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.365.074.858 4.384.784.572TOPLAM VARLIKLAR9.734.829.839 7.761.829.776KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 959.206.294 778.057.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları959.206.294 778.057.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar959.206.294 778.057.242Ticari Borçlar7 5.321.360.305 4.600.841.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 558.094.914 426.479.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.763.265.391 4.174.361.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 202.283.910 155.845.749Diğer Borçlar8 9.131.172 3.277.382Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 38.749.807 31.574.336Kısa Vadeli Karşılıklar412.816.552 93.381.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 49.094.657 39.664.863Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 363.721.895 53.716.705Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 122.233.241 83.252.925ARA TOPLAM7.065.781.281 5.746.230.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.065.781.281 5.746.230.609UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.050.915.733 1.659.701.808İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.050.915.733 1.659.701.808Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.050.915.733 1.659.701.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 100.705.867 62.208.236Diğer Borçlar575.099 1.409.261İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 575.099 1.409.261Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 20.962.021 38.381.984TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.173.158.720 1.761.701.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.238.940.001 7.507.931.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar500.515.262 253.119.036Ödenmiş Sermaye20 611.928.571 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -180.724.551 -180.724.551Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.050.781 -13.263.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.050.781 -13.263.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -13.050.781 -13.263.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 5.156.924 260.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları319.995.612 129.419.773Net Dönem Karı veya Zararı324.323.116 272.612.688Kontrol Gücü Olmayan Paylar-4.625.424 778.842TOPLAM ÖZKAYNAKLAR495.889.838 253.897.878TOPLAM KAYNAKLAR9.734.829.839 7.761.829.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 28.411.812.112 21.353.835.397Satışların Maliyeti21 -21.767.673.133 -16.318.273.326TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.644.138.979 5.035.562.071BRÜT KAR (ZARAR)6.644.138.979 5.035.562.071Genel Yönetim Giderleri22 -172.889.056 -160.669.722Pazarlama Giderleri22 -4.682.929.637 -3.473.128.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 19.077.199 39.022.960Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -839.555.800 -591.826.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)967.841.685 848.959.944Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 135.337.174 28.431.682Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -3.638.871 -6.560.978FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.099.539.988 870.830.648Finansman Giderleri25 -798.638.967 -576.970.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)300.901.021 293.860.009Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.022.654 -21.948.383Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -17.047.518 -778.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 35.070.172 -21.169.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)318.923.675 271.911.626DÖNEM KARI (ZARARI)318.923.675 271.911.626Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.399.441 -701.062Ana Ortaklık Payları324.323.116 272.612.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 30 0,54670000 0,45980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar208.210 -655.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 258.253 -819.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50.043 163.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -50.043 163.699Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)208.210 -655.701TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)319.131.885 271.255.925Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.404.266 -699.653Ana Ortaklık Payları324.536.151 271.955.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002623BIST