***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:59
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878
Transferler
-272.612.688 -272.612.688 -545.225.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115
Dönem Karı (Zararı)
-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -14.387.774 -14.387.774 -14.387.774 260.000 -143.192.915 83.877.568 -59.315.347 335.872.646 640.347 336.512.993
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.050.781 -13.050.781 -13.050.781 5.156.924 319.995.612 324.323.116 644.318.728 500.515.262 -4.625.424 495.889.838
Transferler
3.752.347 320.570.769 -324.323.116 -3.752.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.694.948 -1.694.948 -1.694.948 257.056.898 257.056.898 255.361.950 -7.203.713 248.158.237
Dönem Karı (Zararı)
-1.694.948 -1.694.948 -1.694.948 257.056.898 257.056.898 255.361.950 -7.203.713 248.158.237
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -14.745.729 -14.745.729 -14.745.729 8.909.271 640.566.681 257.693.853 898.260.534 756.514.167 -12.005.006 744.509.161
Sunum Para Birimi 021 - 31.03.2021
Nakit Akış T 250.308.315 gili Düzeltmeler
tmeler
a Sağlanan Faydalara İlişkin K 17.960.923 24 eri
an Varlıkların Elden Çıkarılma -108.705
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 106.307 -108.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.285.479 78.112.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.798.060 -9.180.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.073.765 -4.135.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.487.766.221 -300.822.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
36.218.012 -1.967.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.372.144.978 363.768.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.033.293 45.296.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.360.164 -14.844.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
823.998.743 566.637.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -17.921.914 -9.209.455
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -291.457.546 -2.183.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.574.307 -2.401.144
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 10.623 32.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-345.515.410 -117.590.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 113.268 1.566.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-386.811.062 -151.844.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -384.653.373 -150.133.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.157.689 -1.711.468
Alınan Faiz
24 41.182.384 32.687.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-354.532.834 -273.615.496
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -103.613.905 -95.963.983
Ödenen Faiz
25 -250.918.929 -177.651.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.992.645 161.668.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.992.645 161.668.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.778.022 1.149.089.432
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.139.785.377 1.310.758.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.139.785.377 1.343.778.022
Ticari Alacaklar
7 73.003.921 99.962.387
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 39.992.538 57.553.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.011.383 42.408.633
Diğer Alacaklar
8 15.274.237 10.822.198
Stoklar
9 4.319.501.113 2.849.358.576
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.440.270 15.797.639
Diğer Dönen Varlıklar
19 120.318.228 50.036.159
ARA TOPLAM
5.687.323.146 4.369.754.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.687.323.146 4.369.754.981
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 41.225.583 34.667.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.225.583 34.667.958
Maddi Duran Varlıklar
12 2.124.081.559 1.828.765.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.727.438.374 2.565.326.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
703.476.702 703.674.386
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 124.384.106 124.581.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 255.556.431 232.641.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.851.778.649 5.365.074.858
TOPLAM VARLIKLAR
11.539.101.795 9.734.829.839
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.042.255.185 959.206.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.042.255.185 959.206.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.042.255.185 959.206.294
Ticari Borçlar
7 6.736.588.936 5.321.360.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 719.850.705 558.094.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.016.738.231 4.763.265.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 303.317.203 202.283.910
Diğer Borçlar
8 12.977.950 9.131.172
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 99.514.404 38.749.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
144.491.376 412.816.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 54.266.104 49.094.657
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 90.225.272 363.721.895
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 161.746.627 122.233.241
ARA TOPLAM
8.500.891.681 7.065.781.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.500.891.681 7.065.781.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.175.847.152 2.050.915.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.175.847.152 2.050.915.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.175.847.152 2.050.915.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 117.220.635 100.705.867
Diğer Borçlar
575.099 575.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 575.099 575.09 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -180.724.551
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.745.729 -13.050.781
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.745.729 -13.050.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -14.745.729 -13.050.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 8.909.271 5.156.924
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
640.566.381 319.995.612
Net Dönem Karı veya Zararı
257.693.853 324.323.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.005.006 -4.625.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
744.509.161 495.889.838
TOPLAM KAYNAKLAR
11.539.101.795 9.734.829.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 10.196.426.723 6.377.044.301
Satışların Maliyeti
21 -7.689.035.412 -4.882.035.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.507.391.311 1.495.009.291
BRÜT KAR (ZARAR)
2.507.391.311 1.495.009.291
Genel Yönetim Giderleri
22 -61.974.065 -35.941.482
Pazarlama Giderleri
22 -1.792.542.007 -1.047.628.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 12.081.351 852.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -139.745.140 -156.107.098
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
525.211.450 256.183.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 41.269.831 33.373.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -384.988 -577.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
566.096.293 288.979.922
Finansman Giderleri
25 -250.918.929 -177.651.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
315.177.364 111.328.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-64.869.049 -27.590.781
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -87.356.339 -297.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 22.487.290 -27.293.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
250.308.315 83.737.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
250.308.315 83.737.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.385.538 -139.940
Ana Ortaklık Payları
257.693.853 83.877.568
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,43430000 0,14140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.688.992 -1.122.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.116.994 -1.403.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
428.002 280.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 428.002 280.628
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.688.992 -1.122.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
248.619.323 82.615.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.379.582 -138.495
Ana Ortaklık Payları
255.998.905 82.753.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028007
BIST