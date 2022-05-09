***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878Transferler-272.612.688 -272.612.688 -545.225.376Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115Dönem Karı (Zararı)-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -14.387.774 -14.387.774 -14.387.774 260.000 -143.192.915 83.877.568 -59.315.347 335.872.646 640.347 336.512.993Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.050.781 -13.050.781 -13.050.781 5.156.924 319.995.612 324.323.116 644.318.728 500.515.262 -4.625.424 495.889.838Transferler3.752.347 320.570.769 -324.323.116 -3.752.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.694.948 -1.694.948 -1.694.948 257.056.898 257.056.898 255.361.950 -7.203.713 248.158.237Dönem Karı (Zararı)-1.694.948 -1.694.948 -1.694.948 257.056.898 257.056.898 255.361.950 -7.203.713 248.158.237Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -14.745.729 -14.745.729 -14.745.729 8.909.271 640.566.681 257.693.853 898.260.534 756.514.167 -12.005.006 744.509.161Sunum Para Birimi 021 - 31.03.2021Nakit Akış T 250.308.315 gili Düzeltmelertmelera Sağlanan Faydalara İlişkin K 17.960.923 24 erian Varlıkların Elden Çıkarılma -108.705Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 106.307 -108.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.285.479 78.112.633Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.798.060 -9.180.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.073.765 -4.135.134Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.487.766.221 -300.822.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)36.218.012 -1.967.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.372.144.978 363.768.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)101.033.293 45.296.053Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.360.164 -14.844.999Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları823.998.743 566.637.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -17.921.914 -9.209.455Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -291.457.546 -2.183.999Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.574.307 -2.401.144Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 10.623 32.138YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-345.515.410 -117.590.649Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 113.268 1.566.659Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-386.811.062 -151.844.683Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -384.653.373 -150.133.215Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.157.689 -1.711.468Alınan Faiz24 41.182.384 32.687.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-354.532.834 -273.615.496Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -103.613.905 -95.963.983Ödenen Faiz25 -250.918.929 -177.651.513YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-203.992.645 161.668.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-203.992.645 161.668.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.343.778.022 1.149.089.432DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.139.785.377 1.310.758.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.139.785.377 1.343.778.022Ticari Alacaklar7 73.003.921 99.962.387İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 39.992.538 57.553.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar33.011.383 42.408.633Diğer Alacaklar8 15.274.237 10.822.198Stoklar9 4.319.501.113 2.849.358.576Peşin Ödenmiş Giderler10 19.440.270 15.797.639Diğer Dönen Varlıklar19 120.318.228 50.036.159ARA TOPLAM5.687.323.146 4.369.754.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.687.323.146 4.369.754.981DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 41.225.583 34.667.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.225.583 34.667.958Maddi Duran Varlıklar12 2.124.081.559 1.828.765.126Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.727.438.374 2.565.326.249Maddi Olmayan Duran Varlıklar703.476.702 703.674.386Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 124.384.106 124.581.790Ertelenmiş Vergi Varlığı26 255.556.431 232.641.139TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.851.778.649 5.365.074.858TOPLAM VARLIKLAR11.539.101.795 9.734.829.839KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.042.255.185 959.206.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.042.255.185 959.206.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.042.255.185 959.206.294Ticari Borçlar7 6.736.588.936 5.321.360.305İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 719.850.705 558.094.914İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.016.738.231 4.763.265.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 303.317.203 202.283.910Diğer Borçlar8 12.977.950 9.131.172Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 99.514.404 38.749.807Kısa Vadeli Karşılıklar144.491.376 412.816.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 54.266.104 49.094.657Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 90.225.272 363.721.895Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 161.746.627 122.233.241ARA TOPLAM8.500.891.681 7.065.781.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.500.891.681 7.065.781.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.175.847.152 2.050.915.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.175.847.152 2.050.915.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.175.847.152 2.050.915.733Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 117.220.635 100.705.867Diğer Borçlar575.099 575.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 575.099 575.09 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 -180.724.551 -180.724.551Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.745.729 -13.050.781Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.745.729 -13.050.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -14.745.729 -13.050.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 8.909.271 5.156.924Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları640.566.381 319.995.612Net Dönem Karı veya Zararı257.693.853 324.323.116Kontrol Gücü Olmayan Paylar-12.005.006 -4.625.424TOPLAM ÖZKAYNAKLAR744.509.161 495.889.838TOPLAM KAYNAKLAR11.539.101.795 9.734.829.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 10.196.426.723 6.377.044.301Satışların Maliyeti21 -7.689.035.412 -4.882.035.010TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.507.391.311 1.495.009.291BRÜT KAR (ZARAR)2.507.391.311 1.495.009.291Genel Yönetim Giderleri22 -61.974.065 -35.941.482Pazarlama Giderleri22 -1.792.542.007 -1.047.628.936Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 12.081.351 852.067Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -139.745.140 -156.107.098ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)525.211.450 256.183.842Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 41.269.831 33.373.569Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -384.988 -577.489FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)566.096.293 288.979.922Finansman Giderleri25 -250.918.929 -177.651.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)315.177.364 111.328.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-64.869.049 -27.590.781Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -87.356.339 -297.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 22.487.290 -27.293.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)250.308.315 83.737.628DÖNEM KARI (ZARARI)250.308.315 83.737.628Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.385.538 -139.940Ana Ortaklık Payları257.693.853 83.877.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,43430000 0,14140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.688.992 -1.122.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.116.994 -1.403.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler428.002 280.628Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 428.002 280.628Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.688.992 -1.122.513TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)248.619.323 82.615.115Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.379.582 -138.495Ana Ortaklık Payları255.998.905 82.753.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028007BIST