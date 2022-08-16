***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 19:39
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 272.612.688 -272.612.688 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.781 -578.781 -578.781 195.825.976 195.825.976 195.247.195 -1.648.686 193.598.509
Dönem Karı (Zararı)
-578.781 -578.781 -578.781 195.825.976 195.825.976 195.247.195 -1.648.686 193.598.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-79.565.667 -79.565.667 -79.565.667 -79.565.667
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 260.000 0 0 0 322.466.794 195.825.976 518.292.770 368.800.564 -869.844 367.930.720
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.050.781 -13.050.781 -13.050.781 5.156.924 319.995.612 324.323.116 644.318.728 500.515.262 -4.625.424 495.889.838
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.762.347 320.560.769 -324.323.116 -3.762.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-612.201 -612.201 -612.201 -4.627.286 610.266.493 605.639.207 605.027.006 4.625.424 609.652.430
Dönem Karı (Zararı)
-612.201 -612.201 -612.201 -4.627.286 610.266.493 605.639.207 605.027.006 4.625.424 609.652.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
-18.638.563 180.724.551 -162.085.988 -162.085.988
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
593.290.008 0 -567.113.629 -13.662.982 -13.662.982 -13.662.982 8.919.271 473.843.107 610.266.493 1.084.109.600 1.105.542.268 1.105.542.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.389.024.180 981.374.159
Dönem Karı (Zararı)
610.266.493 194.182.302
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
610.266.493 194.182.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.522.648.666 854.963.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 508.333.822 390.913.868
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.883.003 20.407.808
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.770 49.327
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.864.233 20.358.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.494.128 48.863.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 125.146.429 35.889.931
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 38.347.699 12.973.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
486.047.682 326.378.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -63.261.447 -71.469.968
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 515.611.181 372.226.204
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
33.697.948 25.622.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 308.256.549 67.666.952
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
633.482 732.241
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 633.482 732.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.018.667 -39.042.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.248.541 -1.948.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.532.119 -14.497.046
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.966.371.054 -287.220.738
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.542.184 -7.033.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.814.668.005 219.775.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
208.208.790 48.734.262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.783.014 3.147.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.918.896.492 1.010.103.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -46.496.312 -23.444.305
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -294.254.976 -3.440.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-189.200.326 -1.949.152
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 79.302 105.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-835.275.793 -271.676.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 81.015 972.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-898.618.255 -344.119.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -889.514.842 -337.713.261
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.103.413 -6.405.754
Alınan Faiz
24 63.261.447 71.469.968
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-750.864.478 -569.023.901
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -235.253.297 -196.797.697
Ödenen Faiz
25 -515.611.181 -372.226.204
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.116.091 140.673.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.116.091 140.673.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.778.022 1.149.089.432
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.146.661.931 1.289.763.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.146.661.931 1.343.778.022
Ticari Alacaklar
7 86.465.991 99.962.387
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 54.900.910 57.553.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.565.081 42.408.633
Diğer Alacaklar
8 29.409.574 10.822.198
Stoklar
9 5.759.865.397 2.849.358.576
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.693.961 15.797.639
Diğer Dönen Varlıklar
19 246.288.410 50.036.159
ARA TOPLAM
7.288.385.264 4.369.754.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.288.385.264 4.369.754.981
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 51.360.450 34.667.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.360.450 34.667.958
Maddi Duran Varlıklar
12 2.529.396.164 1.828.765.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.968.950.986 2.565.326.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
707.692.545 703.674.386
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 128.599.949 124.581.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 244.176.402 232.641.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.501.576.547 5.365.074.858
TOPLAM VARLIKLAR
13.789.961.811 9.734.829.839
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.140.731.261 959.206.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.140.731.261 959.206.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.140.731.261 959.206.294
Ticari Borçlar
7 8.168.576.475 5.321.360.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 515.070.134 558.094.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.653.506.341 4.763.265.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 410.492.700 202.283.910
Diğer Borçlar
8 16.037.979 9.131.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.037.979 9.131.172
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 66.092.267 38.749.807
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 130.438.271 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.925.851 412.816.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 77.111.233 49.094.657
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 107.814.618 363.721.895
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 61.261.877 122.233.241
ARA TOPLAM
10.178.556.681 7.065.781.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.178.556.681 7.065.781.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.352.841.467 2.050.915.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.352.841.467 2.050.915.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.352.841.467 2.050.915.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 152.106.686 100.705.867
Diğer Borçlar
856.642 575.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 856.642 575.099
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 58.067 20.962.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.862.862 2.173.158.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.684.419.543 9.238.940.001
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.105.542.268 500.515.262
Ödenmiş Sermaye
20 593.290.008 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0 -180.724.551
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.662.982 -13.050.781
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.662.982 -13.050.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.662.982 -13.050.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 8.919.271 5.156.924
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
473.843.107 319.995.612
Net Dönem Karı veya Zararı
610.266.493 324.323.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4.625.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.105.542.268 495.889.838
TOPLAM KAYNAKLAR
13.789.961.811 9.734.829.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 23.545.297.930 13.216.469.592 13.348.871.207 6.839.425.291
Satışların Maliyeti
21 -17.903.415.451 -10.144.882.087 -10.214.380.039 -5.262.847.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.641.882.479 3.071.587.505 3.134.491.168 1.576.578.214
BRÜT KAR (ZARAR)
5.641.882.479 3.071.587.505 3.134.491.168 1.576.578.214
Genel Yönetim Giderleri
22 -167.087.824 -72.932.226 -105.113.759 -36.990.744
Pazarlama Giderleri
22 -3.990.305.870 -2.134.397.985 -2.197.763.863 -1.086.769.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 23.899.417 2.396.686 11.818.066 1.544.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -256.955.921 -303.032.336 -117.210.781 -146.925.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.251.432.281 563.621.644 726.220.831 307.437.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 63.263.930 72.129.297 21.994.099 38.755.728
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -635.965 -1.675.483 -250.977 -1.097.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.314.060.246 634.075.458 747.963.953 345.095.536
Finansman Giderleri
25 -515.611.181 -372.226.204 -264.692.252 -194.574.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
798.449.065 261.849.254 483.271.701 150.520.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-188.182.572 -67.666.952 -123.313.523 -40.076.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -199.564.620 0 -112.208.281 297.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.382.048 -67.666.952 -11.105.242 -40.373.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
610.266.493 194.182.302 359.958.178 110.444.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
610.266.493 194.182.302 359.958.178 110.444.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.643.674 7.385.538 -1.503.734
Ana Ortaklık Payları
610.266.493 195.825.976 352.572.640 111.948.408
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 30 1,02860000 0,33010000 0,59430000 0,18870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-614.063 -583.793 1.074.929 538.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -767.278 -731.826 1.349.716 671.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 153.215 148.033 -274.787 -132.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
153.215 148.033 -274.787 -132.595
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-614.063 -583.793 1.074.929 538.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
609.652.430 193.598.509 361.033.107 110.983.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.625.424 -1.648.686 1.885.695 -1.510.191
Ana Ortaklık Payları
605.027.006 195.247.195 359.147.412 112.493.585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056070
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