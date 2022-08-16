***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 272.612.688 -272.612.688 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-578.781 -578.781 -578.781 195.825.976 195.825.976 195.247.195 -1.648.686 193.598.509Dönem Karı (Zararı)-578.781 -578.781 -578.781 195.825.976 195.825.976 195.247.195 -1.648.686 193.598.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-79.565.667 -79.565.667 -79.565.667 -79.565.667Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 260.000 0 0 0 322.466.794 195.825.976 518.292.770 368.800.564 -869.844 367.930.720Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.050.781 -13.050.781 -13.050.781 5.156.924 319.995.612 324.323.116 644.318.728 500.515.262 -4.625.424 495.889.838Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.762.347 320.560.769 -324.323.116 -3.762.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-612.201 -612.201 -612.201 -4.627.286 610.266.493 605.639.207 605.027.006 4.625.424 609.652.430Dönem Karı (Zararı)-612.201 -612.201 -612.201 -4.627.286 610.266.493 605.639.207 605.027.006 4.625.424 609.652.430Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı-18.638.563 180.724.551 -162.085.988 -162.085.988Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler593.290.008 0 -567.113.629 -13.662.982 -13.662.982 -13.662.982 8.919.271 473.843.107 610.266.493 1.084.109.600 1.105.542.268 1.105.542.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.389.024.180 981.374.159Dönem Karı (Zararı)610.266.493 194.182.302Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)610.266.493 194.182.302Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.522.648.666 854.963.091Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 508.333.822 390.913.868Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler55.883.003 20.407.808Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 18.770 49.327Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.864.233 20.358.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler163.494.128 48.863.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 125.146.429 35.889.931Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 38.347.699 12.973.663Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler486.047.682 326.378.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -63.261.447 -71.469.968Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 515.611.181 372.226.204Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri33.697.948 25.622.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 308.256.549 67.666.952Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler633.482 732.241Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 633.482 732.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-214.018.667 -39.042.177Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.248.541 -1.948.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-231.532.119 -14.497.046Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.966.371.054 -287.220.738Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.542.184 -7.033.705Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.814.668.005 219.775.598Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)208.208.790 48.734.262Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.783.014 3.147.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.918.896.492 1.010.103.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -46.496.312 -23.444.305Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -294.254.976 -3.440.670Vergi İadeleri (Ödemeleri)-189.200.326 -1.949.152Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 79.302 105.070YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-835.275.793 -271.676.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 81.015 972.565Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-898.618.255 -344.119.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -889.514.842 -337.713.261Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.103.413 -6.405.754Alınan Faiz24 63.261.447 71.469.968FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-750.864.478 -569.023.901Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -235.253.297 -196.797.697Ödenen Faiz25 -515.611.181 -372.226.204YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.116.091 140.673.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.116.091 140.673.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.343.778.022 1.149.089.432DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.146.661.931 1.289.763.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.146.661.931 1.343.778.022Ticari Alacaklar7 86.465.991 99.962.387İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 54.900.910 57.553.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.565.081 42.408.633Diğer Alacaklar8 29.409.574 10.822.198Stoklar9 5.759.865.397 2.849.358.576Peşin Ödenmiş Giderler10 19.693.961 15.797.639Diğer Dönen Varlıklar19 246.288.410 50.036.159ARA TOPLAM7.288.385.264 4.369.754.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.288.385.264 4.369.754.981DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 51.360.450 34.667.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.360.450 34.667.958Maddi Duran Varlıklar12 2.529.396.164 1.828.765.126Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.968.950.986 2.565.326.249Maddi Olmayan Duran Varlıklar707.692.545 703.674.386Şerefiye14 579.092.596 579.092.596Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 128.599.949 124.581.790Ertelenmiş Vergi Varlığı26 244.176.402 232.641.139TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.501.576.547 5.365.074.858TOPLAM VARLIKLAR13.789.961.811 9.734.829.839KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.140.731.261 959.206.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.140.731.261 959.206.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.140.731.261 959.206.294Ticari Borçlar7 8.168.576.475 5.321.360.305İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 515.070.134 558.094.914İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.653.506.341 4.763.265.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 410.492.700 202.283.910Diğer Borçlar8 16.037.979 9.131.172İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.037.979 9.131.172Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 66.092.267 38.749.807Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 130.438.271 0Kısa Vadeli Karşılıklar184.925.851 412.816.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 77.111.233 49.094.657Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 107.814.618 363.721.895Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 61.261.877 122.233.241ARA TOPLAM10.178.556.681 7.065.781.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.178.556.681 7.065.781.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.352.841.467 2.050.915.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.352.841.467 2.050.915.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.352.841.467 2.050.915.733Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 152.106.686 100.705.867Diğer Borçlar856.642 575.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 856.642 575.099Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 58.067 20.962.021TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.505.862.862 2.173.158.720TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.684.419.543 9.238.940.001ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.105.542.268 500.515.262Ödenmiş Sermaye20 593.290.008 611.928.571Geri Alınmış Paylar (-)20 0 -180.724.551Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -567.113.629 -567.113.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.662.982 -13.050.781Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.662.982 -13.050.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -13.662.982 -13.050.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 8.919.271 5.156.924Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları473.843.107 319.995.612Net Dönem Karı veya Zararı610.266.493 324.323.116Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -4.625.424TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.105.542.268 495.889.838TOPLAM KAYNAKLAR13.789.961.811 9.734.829.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 23.545.297.930 13.216.469.592 13.348.871.207 6.839.425.291Satışların Maliyeti21 -17.903.415.451 -10.144.882.087 -10.214.380.039 -5.262.847.077TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.641.882.479 3.071.587.505 3.134.491.168 1.576.578.214BRÜT KAR (ZARAR)5.641.882.479 3.071.587.505 3.134.491.168 1.576.578.214Genel Yönetim Giderleri22 -167.087.824 -72.932.226 -105.113.759 -36.990.744Pazarlama Giderleri22 -3.990.305.870 -2.134.397.985 -2.197.763.863 -1.086.769.049Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 23.899.417 2.396.686 11.818.066 1.544.619Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -256.955.921 -303.032.336 -117.210.781 -146.925.238ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.251.432.281 563.621.644 726.220.831 307.437.802Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 63.263.930 72.129.297 21.994.099 38.755.728Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -635.965 -1.675.483 -250.977 -1.097.994FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.314.060.246 634.075.458 747.963.953 345.095.536Finansman Giderleri25 -515.611.181 -372.226.204 -264.692.252 -194.574.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)798.449.065 261.849.254 483.271.701 150.520.845Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-188.182.572 -67.666.952 -123.313.523 -40.076.171Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -199.564.620 0 -112.208.281 297.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 11.382.048 -67.666.952 -11.105.242 -40.373.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)610.266.493 194.182.302 359.958.178 110.444.674DÖNEM KARI (ZARARI)610.266.493 194.182.302 359.958.178 110.444.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.643.674 7.385.538 -1.503.734Ana Ortaklık Payları610.266.493 195.825.976 352.572.640 111.948.408Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 30 1,02860000 0,33010000 0,59430000 0,18870000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-614.063 -583.793 1.074.929 538.720Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -767.278 -731.826 1.349.716 671.315Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 153.215 148.033 -274.787 -132.595Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri153.215 148.033 -274.787 -132.595Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-614.063 -583.793 1.074.929 538.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)609.652.430 193.598.509 361.033.107 110.983.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.625.424 -1.648.686 1.885.695 -1.510.191Ana Ortaklık Payları605.027.006 195.247.195 359.147.412 112.493.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056070BIST